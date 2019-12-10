Данни болеет за «Зенит» на стадионе в матче с «Бенфикой»

Бывший полузащитник «Зенита» Данни посетил матч команды с «Бенфикой» в Лиге чемпионов. Об этом он сообщил в своем Instagram.

— Мы «Зенит», только победа, — написал португалец.

Данни выступал за «Зенит» с 2008 по 2017 год. Вместе с командой он трижды выиграл чемпионат России, два раза — Кубок страны, а также стал обладателем Суперкубка УЕФА.