Данни болеет за «Зенит» на стадионе в матче с «Бенфикой»
10 декабря 2019, 23:25
Бывший полузащитник «Зенита» Данни посетил матч команды с «Бенфикой» в Лиге чемпионов. Об этом он сообщил в своем Instagram.
— Мы «Зенит», только победа, — написал португалец.
Данни выступал за «Зенит» с 2008 по 2017 год. Вместе с командой он трижды выиграл чемпионат России, два раза — Кубок страны, а также стал обладателем Суперкубка УЕФА.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...