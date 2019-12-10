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Данни болеет за «Зенит» на стадионе в матче с «Бенфикой»

10 декабря 2019, 23:25
Instagram Данни.
Instagram Данни.
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Бывший полузащитник «Зенита» Данни посетил матч команды с «Бенфикой» в Лиге чемпионов. Об этом он сообщил в своем Instagram.

— Мы «Зенит», только победа, — написал португалец.

Данни выступал за «Зенит» с 2008 по 2017 год. Вместе с командой он трижды выиграл чемпионат России, два раза — Кубок страны, а также стал обладателем Суперкубка УЕФА.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур




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