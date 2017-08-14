ЦСКА вылетел в Швейцарию на матч Лиги чемпионов против "Янг Бойз"

ЦСКА отправился на первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против "Янг Бойз", сообщает пресс-служба армейцев. Красно-синие прилетят в Цюрих, откуда на автобусе доберутся до Берна.
На игру армейцы отправилась в следующем составе:
Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.
Защитники: Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Мариу Фернандес, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин, Виктор Васин, Сергей Игнашевич.
Полузащитники: Понтус Вернблум, Александр Головин, Алан Дзагоев, Георгий Миланов, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Астемир Гордюшенко, Хетаг Хосонов.
Нападающие: Витинью, Тимур Жамалетдинов, Аарон Оланаре, Федор Чалов.
Первая встреча "Янг Бойз"- ЦСКА состоится во вторник, 15 августа, в Берне, начало – в 21.45 по московскому времени. Ответный матч пройдет в Москве 23 августа. "СЭ" проведет трансляцию игры "Янг Бойз" - ЦСКА.
Дополнительная информация
http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/liga/armeytsy-vyleteli-v-shveytsariyu/
Непорочный как ТИ
Вот следующий заголовок ЦСКА ВЫЛЕТЕЛ ИЗ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ ОТ "ЯНГ БОЙЗ". ГИНЕРУ ПРОВЕЛИ ПОГУБАМ
07:27
kauperwood37
главное в Берне, не забыть посмотреть, не стоит ли цветок в горшке на подоконнике
18:06 14 августа
ALEXEY959595
Для ЦСКА с таким составом и скамейкой лучше играть в ЛЕ, чем в ЛЧ. Там больше шансов принести очки в копилку России
15:05 14 августа
snapdragon625
Победы Янг Бойз,Спартак хоть и проиграл в дерби,но отвозил кляч хорошо
13:47 14 августа
sidors
Сливаться из еврокубков, что бы выиграть чемпионат? Зачем? Звездочек нарисовать липовых. Всё определяет рейтинг УЕФА, а самое главное для болельщиков это больше игр с европейскими клубами разного уровня. Или нет?
13:36 14 августа
Дед Андрей
ЦСКА удачи!
13:08 14 августа
foreverCSKAforever
Красно-белый Голубой, да это его начало. Когда дойдем до середины, ты обязательно почувствуешь. Ну а всю его длину ощутят лишь самые стойкие из вас.
12:37 14 августа
shpasic
если ЦСКА хочет выиграть чемпионат, нужно сливаться из еврокубков. но жадность требует выхода в группу ЛЧ. вот такой парадокс.
12:25 14 августа
sidors
Красно Белый Питер-конец начала
11:52 14 августа
aleksart-spb
писаки ,какая лч это отборочный раунд для попадание в лч ,не путайте одно с другим!
11:43 14 августа
Веравалер
Ещё играть не начали, а он уже вылетел...
11:41 14 августа
Andrewxyz
Янг бойз, они же молодые мальчишки, надерут задницу старикам из цска.
10:55 14 августа
Красно Белый Питер
Это начало Конца:))
10:30 14 августа