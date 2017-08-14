09:58 14 августа | Футбол — Лига чемпионов

ЦСКА вылетел в Швейцарию на матч Лиги чемпионов против "Янг Бойз"

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ЦСКА отправился на первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против "Янг Бойз", сообщает пресс-служба армейцев. Красно-синие прилетят в Цюрих, откуда на автобусе доберутся до Берна.

На игру армейцы отправилась в следующем составе:

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.

Защитники: Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Мариу Фернандес, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин, Виктор Васин, Сергей Игнашевич.

Полузащитники: Понтус Вернблум, Александр Головин, Алан Дзагоев, Георгий Миланов, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Астемир Гордюшенко, Хетаг Хосонов.

Нападающие: Витинью, Тимур Жамалетдинов, Аарон Оланаре, Федор Чалов.

Первая встреча "Янг Бойз"- ЦСКА состоится во вторник, 15 августа, в Берне, начало – в 21.45 по московскому времени. Ответный матч пройдет в Москве 23 августа. "СЭ" проведет трансляцию игры "Янг Бойз" - ЦСКА.

Дополнительная информация

http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/liga/armeytsy-vyleteli-v-shveytsariyu/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (13)
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Непорочный как ТИ

Вот следующий заголовок ЦСКА ВЫЛЕТЕЛ ИЗ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ ОТ "ЯНГ БОЙЗ". ГИНЕРУ ПРОВЕЛИ ПОГУБАМ

07:27

kauperwood37

главное в Берне, не забыть посмотреть, не стоит ли цветок в горшке на подоконнике

18:06 14 августа

ALEXEY959595

Для ЦСКА с таким составом и скамейкой лучше играть в ЛЕ, чем в ЛЧ. Там больше шансов принести очки в копилку России

15:05 14 августа

snapdragon625

Победы Янг Бойз,Спартак хоть и проиграл в дерби,но отвозил кляч хорошо

13:47 14 августа

sidors

Сливаться из еврокубков, что бы выиграть чемпионат? Зачем? Звездочек нарисовать липовых. Всё определяет рейтинг УЕФА, а самое главное для болельщиков это больше игр с европейскими клубами разного уровня. Или нет?

13:36 14 августа

Дед Андрей

ЦСКА удачи!

13:08 14 августа

foreverCSKAforever

Красно-белый Голубой, да это его начало. Когда дойдем до середины, ты обязательно почувствуешь. Ну а всю его длину ощутят лишь самые стойкие из вас.

12:37 14 августа

shpasic

если ЦСКА хочет выиграть чемпионат, нужно сливаться из еврокубков. но жадность требует выхода в группу ЛЧ. вот такой парадокс.

12:25 14 августа

sidors

Красно Белый Питер-конец начала

11:52 14 августа

aleksart-spb

писаки ,какая лч это отборочный раунд для попадание в лч ,не путайте одно с другим!

11:43 14 августа

Веравалер

Ещё играть не начали, а он уже вылетел...

11:41 14 августа

Andrewxyz

Янг бойз, они же молодые мальчишки, надерут задницу старикам из цска.

10:55 14 августа

Красно Белый Питер

Это начало Конца:))

10:30 14 августа