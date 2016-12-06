17:14 6 декабря | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

ЦСКА прибыл в Лондон на игру с "Тоттенхэмом"

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ЦСКА прибыл в Лондон на матч группового турнира Лиги чемпионов против "Тоттенхэма". В завтрашнем поединке на "Уэмбли" армейцам нужно обязательно побеждать, чтобы выйти в плей-офф Лиги Европы.

Напомним, что в составе ЦСКА на выезд отправился и защитник Мариу Фернандес, у которого была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга после матча 17-го тура чемпионата России против "Урала" (4:0).

В Лондон ЦСКА отправился в следующем составе: вратари Игорь Акинфеев, Сергей Чепчугов;

защитники Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Василий Березуцкий, Мариу Фернандес, Георгий Щенников;

полузащитники Алан Дзагоев, Бибрас Натхо, Понтус Вернблум, Александр Головин, Георгий Миланов, Астемир Гордюшенко, Зоран Тошич;

нападающие Федор Чалов, Ласина Траоре, Карлуш Страндберг.

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