УЕФА дисквалифицировал защитника «Атлетико» Савича на четыре матча

Защитник «Атлетико» Стефан Савич дисквалифицирован на четыре матча еврокубков, сообщает официальный сайт УЕФА 15 апреля.

Черногорский защитник получил наказание за красную карточку в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси» (0:2). Савич сначала ударил локтем защитника соперников Антонио Рюдигера, а позже позволил себе использование ненормативной лексики и споры с главным арбитром встречи Даниэле Орсато.

Также УЕФА оштрафовал «Атлетико» на 24 тысячи евро. Мадридцы получили обвинения в ненадлежащем поведении команды (штраф составил 14 тысяч) и задержке начала игры (10 тысяч).

В нынешнем сезоне ла лиги Савич провел 26 матчей, в которых получил 13 желтых карточек.