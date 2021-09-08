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Червиченко считает, что отсутствие Малкома и Клаудиньо скажется на матче «Зенита» с «Челси»

13:22
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «СЭ» информацию о решении ФИФА по футболистам «Зенита» Малкому и Клаудиньо, которые не смогут сыграть в ближайших матчах.

Ранее «РИА Новости» сообщили, что игроки пропустят встречи с «Ахматом» в 7-м туре РПЛ и с «Челси» в Лиге чемпионов. Клуб и РФС уже проинформированы. Как отмечается, это последствие решения «Зенита» не отпускать игроков в сборную Бразилии.

«Печально, что запретили играть бразильским футболистам «Зенита». С «Ахматом» петербуржцы скорее всего справятся, а в матче с «Челси» отсутствие этих игроков совсем не приятно. Бразильские чиновники уже второй раз отличаются. Нам напакостили, поэтому в дальнейшем стоит учитывать при заключении сделок с бразильцами какие они негодяи», — сказал Червиченко корреспонденту «СЭ» Георгию Скобликову.

Также экс-президент «Спартака» и «Химок» спрогнозировал шансы возможной апелляции «Зенита» решения ФИФА.

«Протест подавать стоит, объяснять всю ситуацию ковидным дурдомом, упомянуть про матч Бразилии и Аргентины. Должны это делать профессиональные люди, которые смогут донести позицию клуба в кабинетах ФИФА. Не знаю, есть ли такие спортивные юристы в «Зените». Но если протест будет подан, то шансы появления Малкома и Клаудиньо на поле против «Ахмата» и «Челси» велики», — объяснил Червиченко «СЭ».

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Сергей Федоров все материалы автора

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