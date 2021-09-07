Данилу считает «ПСЖ», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» фаворитами Лиги чемпионов

Защитник «Ювентуса» Данилу поделился ожиданиями от розыгрыша Лиги чемпионов в сезоне-2021/22.

«Мы не в числе фаворитов на победу в Лиге чемпионов, но я верю в тяжелую работу. Все мы заинтересованы в том, чтобы провести сезон в соревновательной манере. На бумаге «Ливерпуль», «ПСЖ» и «Манчестер Сити» на шаг впереди нас», — сказал Данилу в интервью YouTube-каналу Fui Clear.

«Ювентус» на групповом турнире Лиги чемпионов встретится с «Челси», «Зенитом» и «Мальме».