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Данилу считает «ПСЖ», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» фаворитами Лиги чемпионов

06:46
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Защитник «Ювентуса» Данилу поделился ожиданиями от розыгрыша Лиги чемпионов в сезоне-2021/22.

«Мы не в числе фаворитов на победу в Лиге чемпионов, но я верю в тяжелую работу. Все мы заинтересованы в том, чтобы провести сезон в соревновательной манере. На бумаге «Ливерпуль», «ПСЖ» и «Манчестер Сити» на шаг впереди нас», — сказал Данилу в интервью YouTube-каналу Fui Clear.

«Ювентус» на групповом турнире Лиги чемпионов встретится с «Челси», «Зенитом» и «Мальме».

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Сергей Разин все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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