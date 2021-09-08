Экс-голкипер «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев прокомментировал решение ФИФА отстраненить полузащитников Малкома и Клаудиньо до 14 сентября.

«Борьба с ковидом — это безусловно важное дело в нашем мире. Стоит в очередной раз поблагодарить всех тех, кто помогает справиться с этой проблемой, но борьба с ковидом в мире спорта все больше напоминает фарс и абсурд. Я абсолютно не понимаю вещей, когда обособленная от всего команда сборной Аргентины, соблюдая полную изоляцию перед матчем и сдавая тесты, по итогу преследуется полицией Бразилии, которая срывает матч, к которому футболисты готовились и настраивались. Я абсолютно не понимаю вещей, когда ФИФА или УЕФА запрещает участвовать в играх футболистам, которые проходят ежедневное тестирование и чуть ли не ежедневно обследуются и держат свое здоровье на контроле», — сказал Малафеев «СЭ».

Малафеев также рассказал, на ком лежит ответственность за отстранение футболистов.

«Многие говорят, что запрет на участие в матчах Малколма и Клаудиньо — это имиджевый удар по «Зениту» и исключительная вина клуба, но я абсолютно с этим не согласен. Для меня это выглядит прежде всего предвзято. Это абсолютно неспортивно со стороны футбольных менеджеров», — добавил Малафеев.

В результате санкций ФИФА Малколм и Клаудиньо не помогут «Зениту» в матчах против «Ахмата» 11 сентября в рамках 7-го тура Тинькофф РПЛ и против «Челси» 14 сентября.