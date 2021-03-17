Сегодня, 17 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов, в котором «Челси» на своем поле примет мадридский «Атлетико». Начало матча — в 23.00 по московскому времени.

В первой встрече англичане обыграли соперника со счетом 1:0. Между собой команды встречались всего 8 раз и «Атлетико» побеждал «Челси» лишь дважды.

Следить за матчем «Челси» — «Атлетико» вы можете в трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Челси» — «Атлетико»