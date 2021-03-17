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«Челси» — «Атлетико», 1/8 финала ЛЧ: смотреть трансляцию матча

21:15
«Челси» на своем поле примет мадридский «Атлетико». Фото ФК «Атлетико»
«Челси» на своем поле примет мадридский «Атлетико». Фото ФК «Атлетико»
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Сегодня, 17 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов, в котором «Челси» на своем поле примет мадридский «Атлетико». Начало матча — в 23.00 по московскому времени.

В первой встрече англичане обыграли соперника со счетом 1:0. Между собой команды встречались всего 8 раз и «Атлетико» побеждал «Челси» лишь дважды.

Следить за матчем «Челси» — «Атлетико» вы можете в трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Челси» — «Атлетико»

Челси — Атлетико

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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