«Челси» — «Атлетико», 1/8 финала ЛЧ: смотреть трансляцию матча
21:15
Сегодня, 17 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов, в котором «Челси» на своем поле примет мадридский «Атлетико». Начало матча — в 23.00 по московскому времени.
В первой встрече англичане обыграли соперника со счетом 1:0. Между собой команды встречались всего 8 раз и «Атлетико» побеждал «Челси» лишь дважды.
Следить за матчем «Челси» — «Атлетико» вы можете в трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.
Видеотрансляция матча «Челси» — «Атлетико»
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала
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