Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» решение судейской бригады Сергея Карасева не вставать на колено в поддержку движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны») перед началом матча 1/8 Лиги чемпионов между «Манчерстер Сити» и менхенгладбахской «Боруссией» (2:0).

«Карасев отсудил блестяще. Он огромный молодец, колоритный дядька, рокер, кстати говоря. Мне кажется, что арбитр должен быть неэмоциональным человеком, поэтому если футболисты хотят что-то сделать и не сделать — это их право. Судья должен готовиться к матчу и не засорять голову черти-чем. Не очень понимаю степень обсуждений. Карасев — судья, его задача — судить. Он может в другом месте почтить или не почтить память. У меня к нему претензий ноль. Все наши судьи, в том числе и он, показали себя огромными профессионалами. Я ими горжусь», — сказал Губерниев «СЭ».

Губерниев также считает, что если бы Карасев встал на колено, западная общественность все равно нашла бы повод, к чему придраться.

«Пойдет критика со стороны европейской общественности и прессы? Пусть идет. У нас сейчас взаимоотношения непростые, понятно, что будут цепляться по любым поводам. Если бы он встал на колено, сказали бы, что он встал не на то колено. Потом придумали бы, что ему надо распластаться и вытянуть руки вперед, потом сказали бы, что все жевали траву, значит, и он должен так делать. Обращать внимание нужно не на степень скорби, а на степень подготовленности, квалификации и профессионализма», — добавил Губерниев.

Ранее в УЕФА сообщили, что не будут применять санкции к российской бригаде судей во главе с Сергеем Карасевым за то, что они не преклонили колено перед матчем Лиги чемпионов.

(Екатерина Звенигородская)