Дрогба: «Мбаппе — самый стабильный атакующий игрок в мире. С его помощью «ПСЖ» выбьет «Баварию»
Дрогба назвал Мбаппе самым стабильным атакующим игроком мира
Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба поделился об игре форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
«Я считаю его стабильным. Его слова не расходятся с делом. На мой взгляд, он самый стабильный атакующий игрок в мире.
С его помощью они [«ПСЖ»] могут выбить «Баварию», — цитирует Дрогба Goal.com со ссылкой на Canal+.
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Париже «ПСЖ» проиграл «Баварии» со счетом 0:1.
После дубля в ворота «Лилля» (4:3) 24-летний Мбаппе стал самым молодым автором 150 голов в чемпионате Франции.
В этом сезоне на его счету 28 матчей, 27 голов и 6 результативных передач за «ПСЖ» во всех турнирах.
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