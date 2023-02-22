Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба поделился об игре форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Я считаю его стабильным. Его слова не расходятся с делом. На мой взгляд, он самый стабильный атакующий игрок в мире.

С его помощью они [«ПСЖ»] могут выбить «Баварию», — цитирует Дрогба Goal.com со ссылкой на Canal+.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Париже «ПСЖ» проиграл «Баварии» со счетом 0:1.

После дубля в ворота «Лилля» (4:3) 24-летний Мбаппе стал самым молодым автором 150 голов в чемпионате Франции.

В этом сезоне на его счету 28 матчей, 27 голов и 6 результативных передач за «ПСЖ» во всех турнирах.