Кварацхелия — самый молодой игрок, принявший участие в более чем 5 голах в этом сезоне ЛЧ

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия стал самым молодым игроком, принявшим участие в более чем пяти голах в Лиге чемпионов в этом сезоне. На счету 22-летнего грузина два гола и 4 результативные передачи.

В тройке идут вингер «Реала» Винисиус Жуниор, на счету которого 6 голов и 2 передачи, и полузащитник «Аякса» Мохаммед Кудус — 4 гола и 2 передачи.

В первом матче 1/8 финала ЛЧ против «Айнтрахта» (2:0) Кварацхелия отметился результативной передачей.

В этом сезоне на счету игрока 25 матчей, 12 голов и 15 результативных передач за «Наполи».