Мбаппе — самый молодой игрок со 150 голами в истории чемпионата Франции
Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе стал самым молодым игроком, забившим 150 голов в чемпионате Франции.
Нападающий достиг этой отметки в возрасте 24 лет и 2 месяцев. На то, чтобы забить 150 голов у Мбаппе ушло 203 матча.
В тройку входят Жюст Фонтен, который показал такой результат в 1959 году в возрасте 26 лет и 2 месяцев и Эрве Ревелли (1972 год, 26 лет и 3 месяца).
В этом сезоне на счету Мбаппе 28 матчей, 27 голов и 6 результативных передач за «ПСЖ» во всех турнирах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|24
|18
|3
|3
|59-23
|57
|
2
|Марсель
|24
|16
|4
|4
|48-22
|52
|
3
|Монако
|24
|15
|5
|4
|53-31
|50
|
4
|Ланс
|24
|14
|7
|3
|38-19
|49
|
5
|Ренн
|24
|13
|4
|7
|44-28
|43
|
6
|Лилль
|24
|12
|5
|7
|43-31
|41
|
7
|Лорьян
|24
|11
|6
|7
|38-35
|39
|
8
|Ницца
|24
|10
|8
|6
|30-21
|38
|
9
|Лион
|24
|10
|5
|9
|36-27
|35
|
10
|Реймс
|24
|7
|13
|4
|30-26
|34
|
11
|Тулуза
|24
|9
|5
|10
|41-42
|32
|
12
|Клермон Фут
|24
|8
|6
|10
|24-33
|30
|
13
|Нант
|24
|6
|10
|8
|25-29
|28
|
14
|Монпелье
|24
|8
|2
|14
|35-45
|26
|
15
|Страсбур
|24
|4
|9
|11
|29-42
|21
|
16
|Брест
|24
|4
|8
|12
|25-40
|20
|
17
|Труа
|24
|4
|7
|13
|33-53
|19
|
18
|Осер
|24
|4
|6
|14
|21-48
|18
|
19
|Аяччо
|24
|5
|3
|16
|18-45
|18
|
20
|Анже
|24
|2
|4
|18
|20-50
|10
Результаты / календарь
1 тур
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22 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|24.02
|23:00
|
Лилль – Брест
|- : -
|25.02
|19:00
|
Анже – Лион
|- : -
|25.02
|23:00
|
Монпелье – Ланс
|- : -
|26.02
|15:00
|
Лорьян – Осер
|- : -
|26.02
|17:00
|
Аяччо – Труа
|- : -
|26.02
|17:00
|
Клермон Фут – Страсбур
|- : -
|26.02
|17:00
|
Нант – Ренн
|- : -
|26.02
|17:00
|
Реймс – Тулуза
|- : -
|26.02
|19:05
|
Монако – Ницца
|- : -
|26.02
|22:45
|
Марсель – ПСЖ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|15
|
|
Фолэрин Балоган
Реймс
|15
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|15
|П
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|20
|2
|3
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|18
|2
|2
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|20
|2
|2
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