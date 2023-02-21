Мбаппе — самый молодой игрок со 150 голами в истории чемпионата Франции

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе стал самым молодым игроком, забившим 150 голов в чемпионате Франции.

Нападающий достиг этой отметки в возрасте 24 лет и 2 месяцев. На то, чтобы забить 150 голов у Мбаппе ушло 203 матча.

В тройку входят Жюст Фонтен, который показал такой результат в 1959 году в возрасте 26 лет и 2 месяцев и Эрве Ревелли (1972 год, 26 лет и 3 месяца).

В этом сезоне на счету Мбаппе 28 матчей, 27 голов и 6 результативных передач за «ПСЖ» во всех турнирах.