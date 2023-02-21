Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 10:08

Мбаппе — самый молодой игрок со 150 голами в истории чемпионата Франции

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе стал самым молодым игроком, забившим 150 голов в чемпионате Франции.

Нападающий достиг этой отметки в возрасте 24 лет и 2 месяцев. На то, чтобы забить 150 голов у Мбаппе ушло 203 матча.

В тройку входят Жюст Фонтен, который показал такой результат в 1959 году в возрасте 26 лет и 2 месяцев и Эрве Ревелли (1972 год, 26 лет и 3 месяца).

В этом сезоне на счету Мбаппе 28 матчей, 27 голов и 6 результативных передач за «ПСЖ» во всех турнирах.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Скандальные заявления Плющенко многие поняли. Но не все поддержали
Возвращение Осьминога. Медведев взял титул в Роттердаме
Выступление Путина 21 февраля: во сколько будет послание Федеральному собранию
Трамп заявил о звонке президентам России и Украины после избрания главой Белого дома
В Польше заявили о крахе рынка яблок из-за запрета на экспорт в Россию
Китай призвал прекратить сравнение ситуации на Украине с Тайванем
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Представители «ПСЖ» готовы провести переговоры с Тухелем на предмет возможного возращения
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 24 18 3 3 59-23 57
2
 Марсель 24 16 4 4 48-22 52
3
 Монако 24 15 5 4 53-31 50
4
 Ланс 24 14 7 3 38-19 49
5
 Ренн 24 13 4 7 44-28 43
6
 Лилль 24 12 5 7 43-31 41
7
 Лорьян 24 11 6 7 38-35 39
8
 Ницца 24 10 8 6 30-21 38
9
 Лион 24 10 5 9 36-27 35
10
 Реймс 24 7 13 4 30-26 34
11
 Тулуза 24 9 5 10 41-42 32
12
 Клермон Фут 24 8 6 10 24-33 30
13
 Нант 24 6 10 8 25-29 28
14
 Монпелье 24 8 2 14 35-45 26
15
 Страсбур 24 4 9 11 29-42 21
16
 Брест 24 4 8 12 25-40 20
17
 Труа 24 4 7 13 33-53 19
18
 Осер 24 4 6 14 21-48 18
19
 Аяччо 24 5 3 16 18-45 18
20
 Анже 24 2 4 18 20-50 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
24.02 23:00
Лилль – Брест
 - : -
25.02 19:00
Анже – Лион
 - : -
25.02 23:00
Монпелье – Ланс
 - : -
26.02 15:00
Лорьян – Осер
 - : -
26.02 17:00
Аяччо – Труа
 - : -
26.02 17:00
Клермон Фут – Страсбур
 - : -
26.02 17:00
Нант – Ренн
 - : -
26.02 17:00
Реймс – Тулуза
 - : -
26.02 19:05
Монако – Ницца
 - : -
26.02 22:45
Марсель – ПСЖ
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 15
Фолэрин Балоган

Фолэрин Балоган

Реймс

 15
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 15
П
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 20 2 3
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 18 2 2
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 20 2 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости