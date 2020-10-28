Главный тренер «Аталанты» Джан-Пьеро Гасперини остался доволен игрой команды в матче 2-го тура Лиги чемпионов против «Аякса» (2:2). Также он добавил, что было нелегко из-за скоростей, на которых проходила игра.

— Мы хорошо провели оба тайма, но в первой половине не использовали свои шансы, — цитирует пресс-служба УЕФА Гасперини. — Было нелегко, учитывая, на каких скоростях проходила игра. Но ребята сыграли отлично, они провели замечательный матч и сделали классный камбэк.

Мы никогда не играли с «Аяксом». Теперь мы понимаем, что они из себя представляют, в каком ключе действуют. «Аякс» демонстрирует быстрый футбол в короткий пас. Против них всем нелегко. Но мы тоже доставили им проблемы. Надо пользоваться своими шансами.