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Булыкин считает, что «Челси» обыграл «Боруссию» в Лиге чемпионов за счет хорошего настроя

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал победу «Челси» над «Боруссией» в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов (2:0).

«Я думаю, «Челси» хорошо настроился. И атмосфера на стадионе помогла, болельщики гнали вперед. «Челси» в принципе показал хорошую игру, и скорости были очень хорошие. Был момент у «Боруссии», когда они могли все исправить, но не получилось. «Челси» дожал и выиграл в этом противостоянии», — цитирует Булыкина «Газета.Ru».

По итогам двух матчей «Челси» вышел четвертьфинал Лиги чемпионов.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/08/19915927.shtml
Дмитрий Булыкин
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Челси
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