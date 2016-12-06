Букмекеры оценивают победу "Барселоны" над менхенгладбахской "Боруссией" с коэффициентом 1,43

6 декабря состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Барселона" – "Боруссия" М. Начало – в 22:45 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Барселона" – "Боруссия" М
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,43 – Н 5,16 – П2 6,81
Трансляция матча "Барселона" – "Боруссия" М 6 декабря
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" – "Боруссия" М.
Прямая трансляция матча "Барселона" – "Боруссия" М 6 декабря на канале "Матч! Игра".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +1=0-0, 2 – 1.
Результаты последних матчей
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Дата
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Турнир
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Команды
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Счет
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28 сентября 2016 года
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Групповой этап ЛЧ
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"Боруссия" М – "Барселона"
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1:2
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