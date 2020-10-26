Экс-футболист «Локомотива», «Байера» и «Фортуны» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от мачта 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Баварии». Игра состоится во вторник, 27 сентября. Начало — в 20.55 (мск).

— Есть ожидание интересной игры. Надеюсь, «Локомотив» покажет свои лучшие качества и выйдет на поле с запредельной самоотдачей, — сказал Булыкин «СЭ». — С помощью этого можно добиться хорошего результата

— Как не пропустить от «Баварии» условные пять мячей?

— Есть несколько преимуществ — свое поле, болельщики, холодная погода. Плюс «Бавария», конечно, может недооценить «Локомотив». Но на поле надо будет показать не 100, а 200% своих возможностей. Все знают, что за клуб «Бавария» — сейчас они на таком уровне, что даже топ-клубы с ними не могут конкурировать. Но мы любим футбол за непредсказуемость, когда лидер может проиграть аутсайдеру и ничего не создать по игре. Будем надеяться, что «Локомотив» покажет себя, не ударит в грязь лицом (Константин Колмаков)