Брюно Женезьо: "Месси - гений, и в состоянии делать вещи, которые другим не под силу"

Главный тренер "Лиона" Брюно Женезьо после поражения от "Барселоны" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:5) отметил игру нападающего каталонцев Лионеля Месси.

- Таймы получились разными, - цитирует официальный сайт УЕФА Женезьо. - В первом мы не справлялись с прессингом "Барселоны", а во втором - сыграли уже лучше и забили, после чего обрели надежду. Но затем "Барса" забила третий гол и решила все вопросы.

"Барселона" грамотно прижала нас к воротам. Мы намеревались играть выше, и в этом смысле дела у нас пошли лучше в начале второго тайма. Мы почувствовали, что возможно все, но затем потеряли мяч в середине поля и пропустили третий гол.

Сегодня Месси играл в своем классическом "лигочемпионском" режиме. Он гений, и в состоянии делать вещи, которые другим не под силу. Порой он просто неудержим.