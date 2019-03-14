02:18 | Футбол — Лига чемпионов

Брюно Женезьо: "Месси - гений, и в состоянии делать вещи, которые другим не под силу"

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Главный тренер "Лиона" Брюно Женезьо после поражения от "Барселоны" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:5) отметил игру нападающего каталонцев Лионеля Месси.

- Таймы получились разными, - цитирует официальный сайт УЕФА Женезьо. - В первом мы не справлялись с прессингом "Барселоны", а во втором - сыграли уже лучше и забили, после чего обрели надежду. Но затем "Барса" забила третий гол и решила все вопросы.

"Барселона" грамотно прижала нас к воротам. Мы намеревались играть выше, и в этом смысле дела у нас пошли лучше в начале второго тайма. Мы почувствовали, что возможно все, но затем потеряли мяч в середине поля и пропустили третий гол.

Сегодня Месси играл в своем классическом "лигочемпионском" режиме. Он гений, и в состоянии делать вещи, которые другим не под силу. Порой он просто неудержим.

Барселона - Лион

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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2019/matches/round=2000981/match=2026857/index.html

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1/8 финала
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