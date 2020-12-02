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«Брюгге» — «Зенит»: стартовые составы. Дзюба не попал в заявку

21:45
Данила Прохин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Данила Прохин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Стали известны стартовые составы «Брюгге» и «Зенита» на матч группового турнира Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА. Встреча начнется в 23.00 (мск).

Форвард сине-бело-голубых Артем Дзюба не попал в заявку клуба из Санкт-Петербурга.

Стартовый состав «Брюгге»: Миньоле — Баланта, Мехеле, Мата, Коссуну, Кетеларе, Рикка, Ланг, Формер, Фанакен, Деннис.

Запасные: Хорват, Соболь, Крменчик, Дели, Окереке, Баджи, ван дер Бремпт, ван ден Кейбус, Схрейверс.

Стартовый состав «Зенита»: М. Кержаков — Дуглас Сантос, Ракицкий, Прохин, Сутормин — Барриос, Кузяев, Ерохин — Малком, Азмун, Дриусси.

Запасные: Васютин, Лунев, Круговой, Мостовой, Жирков, Оздоев, Шамкин, Мусаев.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Брюгге» — «Зенит»

Брюгге — Зенит

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 5-й тур




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