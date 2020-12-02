«Брюгге» — «Зенит»: стартовые составы. Дзюба не попал в заявку
21:45
Стали известны стартовые составы «Брюгге» и «Зенита» на матч группового турнира Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА. Встреча начнется в 23.00 (мск).
Форвард сине-бело-голубых Артем Дзюба не попал в заявку клуба из Санкт-Петербурга.
Стартовый состав «Брюгге»: Миньоле — Баланта, Мехеле, Мата, Коссуну, Кетеларе, Рикка, Ланг, Формер, Фанакен, Деннис.
Запасные: Хорват, Соболь, Крменчик, Дели, Окереке, Баджи, ван дер Бремпт, ван ден Кейбус, Схрейверс.
Стартовый состав «Зенита»: М. Кержаков — Дуглас Сантос, Ракицкий, Прохин, Сутормин — Барриос, Кузяев, Ерохин — Малком, Азмун, Дриусси.
Запасные: Васютин, Лунев, Круговой, Мостовой, Жирков, Оздоев, Шамкин, Мусаев.
Опрос
проголосовало: 16568Все опросы
Вы ходите на футбол во время пандемии коронавируса?
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 5-й тур
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю