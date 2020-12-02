Борис Игнатьев дал прогноз на матч «Брюгге» — «Зенит»
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов «Брюгге» — «Зенит» и шансах сине-бело-голубых на евровесну.
— Шансы всегда есть. Что до реалий — я думаю, что сегодня «Зенит» наконец-то порадует наших болельщиков и себя в том числе. Но настолько сейчас непредсказуемо все в футболе, настолько мы отстали от ведущих представителей «еврофутбола», что говорить что-то однозначно очень сложно.
Я не берусь все выдавать в таком ключе, что «наши должны обязательно победить, и так оно и будет», но я думаю, что сделают все возможное и невозможное для того, чтобы добиться результата.
Матч «Брюгге — «Зенит» состоится сегодня, начало — в 23.00 по московскому времени.
(Алла Родкина)
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