Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов «Брюгге» — «Зенит» и шансах сине-бело-голубых на евровесну.

— Шансы всегда есть. Что до реалий — я думаю, что сегодня «Зенит» наконец-то порадует наших болельщиков и себя в том числе. Но настолько сейчас непредсказуемо все в футболе, настолько мы отстали от ведущих представителей «еврофутбола», что говорить что-то однозначно очень сложно.

Я не берусь все выдавать в таком ключе, что «наши должны обязательно победить, и так оно и будет», но я думаю, что сделают все возможное и невозможное для того, чтобы добиться результата.

Матч «Брюгге — «Зенит» состоится сегодня, начало — в 23.00 по московскому времени.

(Алла Родкина)

Трансляция матча «Брюгге» — «Зенит»