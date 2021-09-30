Бруну Фернандеш рассказал, как «Манчестер Юнайтед» удалось обыграть «Вильярреал»
02:42
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш после победы над «Вильярреалом» (2:1) во 2-м туре Лиги чемпионов отметил, что с испанскими командами всегда трудно играть.
«С испанскими командами всегда трудно играть. Они хорошо играют с мячом. «Вильяреал» показал хороший футбол, очень организованно играл в защите. Но мне кажется, мы проделали хорошую работу. Порой нам следует играть терпеливее и не давить на соперника все время. Главное, что мы взяли три очка», — цитирует пресс-служба УЕФА Фернандеша.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032730--man-united-vs-villarreal/
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