Бруну Фернандеш рассказал, как «Манчестер Юнайтед» удалось обыграть «Вильярреал»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш после победы над «Вильярреалом» (2:1) во 2-м туре Лиги чемпионов отметил, что с испанскими командами всегда трудно играть.

«С испанскими командами всегда трудно играть. Они хорошо играют с мячом. «Вильяреал» показал хороший футбол, очень организованно играл в защите. Но мне кажется, мы проделали хорошую работу. Порой нам следует играть терпеливее и не давить на соперника все время. Главное, что мы взяли три очка», — цитирует пресс-служба УЕФА Фернандеша.