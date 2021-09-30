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Роналду верит в выход «Манчестер Юнайтед» в плей-офф Лиги чемпионов

03:23
Криштиану Роналду. Фото Instagram
Криштиану Роналду. Фото Instagram
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду после победы над «Вильярреалом» (2:1) во 2-м туре Лиги чемпионов выразил надежду на выход в плей-офф.

«Если бы мы не взяли три очка сегодня, было бы трудно рассчитывать на выход из группы. Теперь же все возможно», — цитирует пресс-служба УЕФА Роналду.

Английская команда набрала после двух туров 3 очка и занимает 3-е место в группе F.

Манчестер Юнайтед — Вильярреал

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032730--man-united-vs-villarreal/?iv=true

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Евгений Козинов все материалы автора

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