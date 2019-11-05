Бранислав Иванович: «Я не верю ВАР»
Защитник «Зенита» Бранислав Иванович после поражения от «Лейпцига» в 4-м туре группового турнира Лиги чемпионов (0:2) прокомментировал эпизод с падением Дугласа Сантоса рядом со штрафной соперника. Арбитр назначил штрафной удар.
— Может, «Зенит» просто устал после игры с ЦСКА?
— Не думаю, что дело в этом. В Европе всегда так играю. Наш соперник еще летел сюда. Мы в чемпионате играем на хорошем уровне. Усталость здесь не при чем.
— Обсуждали эпизод падением Дугласа Сантоса в штрафной? Показалось, что это пенальти.
— Обсуждали, но судья сказал, что есть ВАР. Был пенальти?
— По повтору трудно сказать. Остается верить ВАР?
— Я не верю ВАР. (Дмитрий Зимин)
Бранислав Иванович: Я не верю ВАР pic.twitter.com/x0g8GDvBcR— Dmitrii Zimin (@ZiminRussia) November 5, 2019
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