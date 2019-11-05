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Бранислав Иванович: «Я не верю ВАР»

5 ноября 2019, 23:36
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Защитник «Зенита» Бранислав Иванович после поражения от «Лейпцига» в 4-м туре группового турнира Лиги чемпионов (0:2) прокомментировал эпизод с падением Дугласа Сантоса рядом со штрафной соперника. Арбитр назначил штрафной удар.

— Может, «Зенит» просто устал после игры с ЦСКА?

— Не думаю, что дело в этом. В Европе всегда так играю. Наш соперник еще летел сюда. Мы в чемпионате играем на хорошем уровне. Усталость здесь не при чем.

— Обсуждали эпизод падением Дугласа Сантоса в штрафной? Показалось, что это пенальти.

— Обсуждали, но судья сказал, что есть ВАР. Был пенальти?

— По повтору трудно сказать. Остается верить ВАР?

— Я не верю ВАР. (Дмитрий Зимин)

Зенит — РБ Лейпциг

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




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