«Брага» в меньшинстве сыграла вничью с «Унионом»

«Брага» сыграла вничью с «Унионом» в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 1:1. встреча прошла в Лиссабоне.

Полузащитник Робин Госенс в конце первого тайма вывел гостей вперед. Хозяева отыгрались сразу после перерыва благодаря голу воспитанника Альваро Джало.

С 30-й минуты португальская команда играла в меньшинстве, так как защитник Сику Ниакате получил красную карточку.

«Брага» набрала 4 очка и занимает 3-е место в группе С. Берлинская команда с 2 очками идет последней.