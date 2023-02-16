«Боруссия» впервые с 2016 года обыграла английскую команду

Дортмундская «Боруссия» победила «Челси» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Дортмунды впервые с сезона-2015/16 обыграли английский клуб. Тогда «Боруссия» на выезде 17 марта 2016 года переиграла «Тоттенхэм» — 2:1. С тех пор дортмундцы потерпели от английских команд восемь поражений и дважды сыграли вничью.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Челси» состоится 7 марта в Лондоне на «Стэмфорд Бридж». Начало — в 23.00 по московскому времени.