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«Боруссия» впервые с 2016 года обыграла английскую команду

Евгений Козинов
Корреспондент
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15 февраля. «Боруссия» — «Челси» — 1:0.
Фото Reuters

Дортмундская «Боруссия» победила «Челси» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Дортмунды впервые с сезона-2015/16 обыграли английский клуб. Тогда «Боруссия» на выезде 17 марта 2016 года переиграла «Тоттенхэм» — 2:1. С тех пор дортмундцы потерпели от английских команд восемь поражений и дважды сыграли вничью.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Челси» состоится 7 марта в Лондоне на «Стэмфорд Бридж». Начало — в 23.00 по московскому времени.

&laquo;Боруссия&raquo; Д&nbsp;&mdash; &laquo;Челси&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. Гол Карима Адейеми. «Боруссия» — «Челси»: синие подвисли и в Лиге чемпионов
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