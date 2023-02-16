Поттер: «Челси» показал солидную игру в матче против «Боруссии»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал поражение от «Боруссии» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«В случае с голом прошла контратака после углового. Мы сами были близки к тому, чтобы забить. Это нас надломило. Это разочаровывает, нужно играть лучше. Если же оставить это в стороне, мы играли очень здорово. Просто надо забивать. Мы показали солидную игру, особенно во втором тайме. Создали много моментов, били по воротам, но, к моему сожалению, пропустили. Считаю, мы доминировали сегодня во втором тайме. Сейчас в нашем противостоянии перерыв и нам надо пересобраться.

Все можно оценить по реакции болельщиков. Они настроены на позитив, видят игру команды и здорово ее принимают. Наша команда еще только строится, и мы знаем, что впереди много хорошего. Всегда требуется немного удачи, а так надо продолжать работать. Парни фантастически много трудятся, но сейчас у нас сложный период», — цитирует пресс-служба УЕФА Поттера.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Челси» состоится 7 марта в Лондоне на «Стэмфорд Бридж». Начало — в 23.00 по московскому времени.