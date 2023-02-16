Гонсалу Рамуш — о победе над «Брюгге»: «Всегда хорошо начинать плей-офф с победы»

Нападающий «Бенфики» Гонсалу Рамуш прокомментировал победу над «Брюгге» (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Всегда хорошо начинать плей-офф с победы. Мы сделали первый шаг, но противостояние не окончено. «Брюгге» — очень опасная команда. Я прекрасно себя чувствую. Я хорошо подготовился, и игра сложилась удачно. Наши болельщики всегда с нами и везде поддерживают нас», — цитирует пресс-служба УЕФА Рамуша.

Ответная игра состоится в Португалии 7 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.