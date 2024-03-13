«Атлетико» — «Интер»: Гризманн и Лаутаро Мартинес сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы на ответный матч «Атлетико» — «Интер» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Игра пройдет в Мадриде. Начало — в 23.00 по московскому времени. Первый матч закончился гостевой победой итальянского клуба — 1:0.

«Атлетико»: Облак, Диас Лино, Эрмосо, Витцель, Савич, Молина, Де Пауль, Коке, Льоренте, Гризманн, Мората.

«Интер»: Зоммер, Бастони, Де Врей, Павар, Димарко, Мхитарян, Чалханоглу, Барелла, Дюмфрис, Тюрам, Мартинес.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матчей «Атлетико» — «Интер» и «Боруссия» — ПСВ.