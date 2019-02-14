"Боруссия" пропустила 3 мяча в трех последних матчах впервые с 2010 года

"Тоттенхэм" переиграл дортмундскую "Боруссию" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:0).

Таким образом, немецкий клуб пропустил три гола в третьей игре подряд. До этого дортмундцы сыграли 3:3 с "Хоффенхаймом" в рамках 21-го тура чемпионата Германии, а также завершили основное время встречи 1/8 Кубка Германии с "Вердером" со счетом 3:3.

"Боруссия" последний раз пропускала по три гола в трех последних матчах в январе/феврале 2010 года под руководством Юргена Клоппа.

3 - Dortmund kassiert im 3. Pflichtspiel in Folge 3 Gegentore, das gab es beim BVB zuletzt vor 9 Jahren (Januar/Februar 2010 unter Jürgen Klopp). Debakel. #UCL #THFCBVB pic.twitter.com/RbzRWg3k4O – OptaFranz (@OptaFranz) 13 февраля 2019 г.

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