08:37 | Футбол — Лига чемпионов

"Боруссия" пропустила 3 мяча в трех последних матчах впервые с 2010 года

Обсудить
0

"Тоттенхэм" переиграл дортмундскую "Боруссию" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:0).

Таким образом, немецкий клуб пропустил три гола в третьей игре подряд. До этого дортмундцы сыграли 3:3 с "Хоффенхаймом" в рамках 21-го тура чемпионата Германии, а также завершили основное время встречи 1/8 Кубка Германии с "Вердером" со счетом 3:3.

"Боруссия" последний раз пропускала по три гола в трех последних матчах в январе/феврале 2010 года под руководством Юргена Клоппа.

Тоттенхэм Хотспур - Боруссия Д

Все о Лиге чемпионов - здесь

Загрузка...
Материалы сюжета: Лига чемпионов. 1/8 финала
Материалы других СМИ