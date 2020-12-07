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Бонуччи уверен, что матч с «Барселоной» будет классным

23:36
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Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи рассказал, чего он ожидает от матча Лиги чемпионов против «Барселоны».

«Все указывает на то, что завтрашний матч будет классным, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. — Положительный результат будет очень важен с точки зрения нашего роста. Будет тяжело, но мы знаем, что с нашими качествами и игрой мы можем доставить «Барселоне» проблемы».

Матч «Барселона» — «Ювентус» состоится 8 декабря. Начало в 23.00 по московскому времени. Обе команды уже обеспечили себе выход в 1/8 финала.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029466--barcelona-vs-juventus/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 6-й тур




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