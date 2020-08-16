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Болельщики «Лиона» отметили победу над «Манчестер Сити» на улицах города

03:44
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Несмотря на пандемию коронавируса, болельщики «Лиона» отметили на улицах города победу над «Манчестер Сити» (3:1) в 1/4 финала Лиги чемпионов. Видео опубликовано в Twitter L'Equipe.

В составе победителей отличились Максвел Корне и Мусса Дембеле (дважды). В полуфинале «Лион» сыграет с «Баварией».

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