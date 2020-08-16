Болельщики «Лиона» отметили победу над «Манчестер Сити» на улицах города
03:44
Несмотря на пандемию коронавируса, болельщики «Лиона» отметили на улицах города победу над «Манчестер Сити» (3:1) в 1/4 финала Лиги чемпионов. Видео опубликовано в Twitter L'Equipe.
La f?te va ?tre tr?s longue ? Lyon... ? #OLManCity pic.twitter.com/5kZfjGFqfx— la chaine L'?quipe (@lachainelequipe) August 15, 2020
В составе победителей отличились Максвел Корне и Мусса Дембеле (дважды). В полуфинале «Лион» сыграет с «Баварией».
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