Болельщики «Лиона» отметили победу над «Манчестер Сити» на улицах города

Несмотря на пандемию коронавируса, болельщики «Лиона» отметили на улицах города победу над «Манчестер Сити» (3:1) в 1/4 финала Лиги чемпионов. Видео опубликовано в Twitter L'Equipe.

В составе победителей отличились Максвел Корне и Мусса Дембеле (дважды). В полуфинале «Лион» сыграет с «Баварией».