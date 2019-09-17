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Блез Матюиди: «Мы в числе тех, кто может выиграть Лигу чемпионов»

09:17
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Полузащитник «Ювентуса» Блез Матюиди ждет непростого противостояния с «Атлетико» в матче Лиги чемпионов. Туринцы начнут групповой турнир с игры в Мадриде.

— Мы знаем о важности этого матча, — цитирует Le Figaro Матюиди. — Попытаемся добиться приемлемого результата в Мадриде. Наша команда способна на великие дела, но играть против «Атлетико» всегда тяжело. В матче с ним трудно все держать под контролем. Есть несколько клубов, которые могут выиграть Лигу чемпионов. И мы в их числе. Хотим добиться чего-то значительного. Но идти нужно от игры к игре.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур




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