Блез Матюиди: «Мы в числе тех, кто может выиграть Лигу чемпионов»

Полузащитник «Ювентуса» Блез Матюиди ждет непростого противостояния с «Атлетико» в матче Лиги чемпионов. Туринцы начнут групповой турнир с игры в Мадриде.

— Мы знаем о важности этого матча, — цитирует Le Figaro Матюиди. — Попытаемся добиться приемлемого результата в Мадриде. Наша команда способна на великие дела, но играть против «Атлетико» всегда тяжело. В матче с ним трудно все держать под контролем. Есть несколько клубов, которые могут выиграть Лигу чемпионов. И мы в их числе. Хотим добиться чего-то значительного. Но идти нужно от игры к игре.