Бертран Траоре: "Счет 0:0 - достаточно хороший перед ответным матчем"

Нападающий "Лиона" Бертран Траоре после ничьей с "Барселоной" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:0) отметил, что нулевой счет достаточно хороший перед ответной встречей. Игра в Испании состоится 13 марта.

– У нас были шансы, но мы их упустили, – цитирует официальный сайт УЕФА Траоре. – Мы оборонялись надежно. В таких матчах нужно быть очень дисциплинированными. Счет 0:0 – достаточно хороший перед ответным матчем.