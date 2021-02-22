Бензема не попал в заявку «Реала» на матч с «Аталантой»

«Реал» огласил заявку на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты». В число 19 футболистов не попал лидер атак Карим Бензема, который получил травму на тренировке 19 февраля.

В состав вошли:

Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Диего Альтубе

Защитники: Рафаэль Варан, Начо, Ферлан Менди, Виктор Чуст, Мигель

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиру, Иско, Серхио Аррибас, Антонио Бланко

Нападающие: Марко Асенсио, Лукас Васкес, Винисиус Жуниор, Мариано Диас, Уго Дуро.

Матч «Аталанта» — «Реал» пройдет в Бергамо 24 февраля, начало — в 23.00 по московскому времени.