Иммобиле поделился ожиданиями от матча «Лацио» с «Баварией» в ЛЧ

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле высказался по поводу предстоящего матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией».

Завтра, 23 февраля, состоится первая игра команд на данном этапе. Ответная встреча пройдет 17 марта.

«Встречи с лучшими приносят удовольствие и мотивацию. Будет сложно, это понятно. Мы постараемся выложиться по максимуму и не отступать от своего стиля. Всегда будем делать то, что умеем лучше всего. Чтобы выдать идеальный матч, нужно сделать что-то из ряда вон выходящее. Мы играем с действующими победителями Лиги чемпионов. Важно разобрать каждый аспект предстоящих матчей», — цитирует Иммобиле официальный сайт УЕФА.