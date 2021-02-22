Иммобиле поделился ожиданиями от матча «Лацио» с «Баварией» в ЛЧ
Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле высказался по поводу предстоящего матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией».
Завтра, 23 февраля, состоится первая игра команд на данном этапе. Ответная встреча пройдет 17 марта.
«Встречи с лучшими приносят удовольствие и мотивацию. Будет сложно, это понятно. Мы постараемся выложиться по максимуму и не отступать от своего стиля. Всегда будем делать то, что умеем лучше всего. Чтобы выдать идеальный матч, нужно сделать что-то из ряда вон выходящее. Мы играем с действующими победителями Лиги чемпионов. Важно разобрать каждый аспект предстоящих матчей», — цитирует Иммобиле официальный сайт УЕФА.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/news/0266-11a2e9431aab-c314d3bf3e26-1000--%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5-%D0%BE-%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-
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