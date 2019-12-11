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«Бенфика» — «Зенит»: хозяева забили второй гол

00:17
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Полузащитник «Бенфики» Пиззи забил второй гол своей команды в домашнем матче Лиги чемпионов против «Зенита» — 2:0. На 58-й минуте встречи хавбек реализовал пенальти, назначенный за игру рукой Дугласа Сантоса — защитник получил вторую желтую карточку и был удален.

Лига чемпионов: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

Бенфика — Зенит

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур




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