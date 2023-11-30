Беллингем: «Реалу» приходится быть собранным и терпеливым, особенно на «Бернабеу»

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем прокомментировал победу над «Наполи» (4:2) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Это был очень и очень хороший гол с точки зрения командной игры. Нам приходится быть собранными и терпеливыми, особенно на «Бернабеу», где приезжающие сюда команды «садятся» несколько глубже.

Победа при переполненном клубном лазарете? Думаю, это многое говорит о характере команды, но ведь, я бы еще сказал, мы заранее знали о сложившейся ситуации. Важно, пока есть отсутствующие, взять ответственность на себя и внести свой вклад в победу, что мы сегодня и сделали», — цитирует пресс-служба УЕФА Беллингема.

«Реал» с 15 очками продолжает лидировать в группе С, гарантировав уже ранее себе выход в плей-офф. «Наполи» идет на второй строчке с 7 очками, опережая «Брагу» на 3 очка.