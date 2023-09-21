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Беллингем: «Я парень уверенный, но даже не думал, что будет так хорошо с голами»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Джуд Беллингем.
Фото Reuters

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем был признан лучшим игроком матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Униона» (1:0).

«Я парень уверенный, но даже я не думал, что будет так хорошо с голами. Мы провели пять матчей в «примере» и один в Лиге чемпионов и одержали шесть побед, так что жаловаться нам точно не на что», — цитирует пресс-служба УЕФА Беллингема.

«Реал» набрал 3 очка и вышел на первое место в группе C. «Унион» — последний (0 очков).

Джуд Беллингем, Мартин Эдегор, Хвича Кварацхелия. «Арсенал» разгромил ПСВ, «Реал» вырвал победу у «Униона»: онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2039183--real-madrid-vs-union-berlin/
Джуд Беллингем
Футбол
ФК Реал
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