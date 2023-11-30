Беллингем признан лучшим игроком матча «Реал» — «Наполи»

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем признан лучшим игроком матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Наполи» (4:2). На счету 20-летнего англичанина гол и голевая передача.

«Когда он с мячом, футбол видится такой простой игрой. Превосходя на поле любого прочего футболиста, он ни на мгновение не выключался из игры «Реала». Его гол и результативная передача определили разницу в классе между соперниками», — приводит мнение группы технических наблюдателей УЕФА официальный сайт организации.

«Реал» с 15 очками продолжает лидировать в группе С, гарантировав уже ранее себе выход в плей-офф. «Наполи» идет на второй строчке с 7 очками, опережая «Брагу» на 3 очка.