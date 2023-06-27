Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 18:41

Байдачный считает, что никто не сравнится с Месси

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский тренер Анатолий Байдачный рассказал, почему не будет смотреть матчи Лиги чемпионов в ближайшем сезоне.

«Я скучаю по Лиге чемпионов, как и все. Хочется смотреть на наших ребят. Мне, как для патриота, не за кого там болеть, еще и Месси ушел. Теперь Лигу чемпионов буду смотреть, когда российские клубы вернут. Месси оставался единственной мотивацией ее смотреть. Получал от его игры эстетическое удовольствие. На планете нет и не будет лучше футболиста, чем Месси. Ни Пеле, ни Холанды эти прямолинейные, никто с ним не сравнится. Почему последние годы российские клубы выступали неудачно в еврокубках? Плохо работали, поэтому и из группы не выходили. Раньше не было иностранцев, и побеждали всех», — приводит слова Байдачного Legalbet.

Этим летом Лионель Месси объявил, что перейдет в «Интер Майами» из «ПСЖ» на правах свободного агента.

Российские клубы и сборная по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА.

Источник: https://legalbet.ru/news/bajdachnij-ni-pele-ni-holandi-eti-pryamolinejnie-nikto/
Лионель Месси
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Анатолий Байдачный
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сорокин остался без приза. Но российские вратари все равно лучшие в мире
Вяхирева не вошла в число лауреатов сезона в европейском гандболе
Марочко сообщил о применении ВФУ запрещенного оружия под Соледаром
Под Санкт-Петербургом нашли сгоревшие останки человека
Россияне начали массово сдавать премиум-автомобили в аренду
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Селюк: «На вечеринке в честь победы в ЛЧ руководители «Сити» говорили о проклятии, которое я снял после долгих лет»
Новости
RSS RSS
Все новости