Болельщики признали гол Месси в ворота «Бенфики» лучшим в Лиге чемпионов сезона-2022/23

Гол форварда «ПСЖ» Лионеля Месси в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики» (1:1) признан болельщиками лучшим в сезоне-2022/23.

Второе место занял гол форварда Винисиуса Жуниора в матче «Реала» с «Манчестер Сити» (1:1), на третьем месте — точный удар Эрлина Холанна в игре «Манчестер Сити» — «Боруссия» Дортмунд (2:1).

Победителем Лиги чемпионов стал «Манчестер Сити», который в финале обыграл «Интер» со счетом 1:0.