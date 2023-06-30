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Сегодня, 14:24

Болельщики признали гол Месси в ворота «Бенфики» лучшим в Лиге чемпионов сезона-2022/23

Виктория Кравченко
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Лионель Месси.
Фото AFP

Гол форварда «ПСЖ» Лионеля Месси в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики» (1:1) признан болельщиками лучшим в сезоне-2022/23.

Второе место занял гол форварда Винисиуса Жуниора в матче «Реала» с «Манчестер Сити» (1:1), на третьем месте — точный удар Эрлина Холанна в игре «Манчестер Сити» — «Боруссия» Дортмунд (2:1).

Победителем Лиги чемпионов стал «Манчестер Сити», который в финале обыграл «Интер» со счетом 1:0.

Винисиус Жуниор
Лионель Месси
Эрлин Холанн
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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