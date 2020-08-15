«Бавария» в шаге от рекорда Лиги чемпионов
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В четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Бавария» со счетом 8:2 разгромила «Барселону» и одержала девятую подряд победу в нынешнем турнире.
Мюнхенцы вплотную подобрались к рекордной выигрышной серии в истории главного еврокубка. По десять раз кряду побеждали баварцы в 2013 году и мадридский «Реал» в 2014-2015 годах. (Кирилл Бурдаков)
Самые продолжительные серии побед в Лиге чемпионов:
|
Клуб
|
Годы
|
Победы
|
Мячи
|
Бавария
|
2013
|
10
|
28-3
|
Реал
|
2014-2015
|
10
|
27-3
|
Бавария
|
2019-2020
|
9
|
39-8
|
Барселона
|
2014-2015
|
9
|
23-4
|
Барселона
|
2002-2003
|
9
|
17-4
|
Боруссия Д
|
1996-1997
|
8
|
19-6
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Финал восьми
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