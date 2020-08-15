«Бавария» в шаге от рекорда Лиги чемпионов

В четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Бавария» со счетом 8:2 разгромила «Барселону» и одержала девятую подряд победу в нынешнем турнире.

Мюнхенцы вплотную подобрались к рекордной выигрышной серии в истории главного еврокубка. По десять раз кряду побеждали баварцы в 2013 году и мадридский «Реал» в 2014-2015 годах. (Кирилл Бурдаков)

Самые продолжительные серии побед в Лиге чемпионов: