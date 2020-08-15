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«Бавария» в шаге от рекорда Лиги чемпионов

00:50
Роберт Левандовски. Фото Reuters
Роберт Левандовски. Фото Reuters
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В четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Бавария» со счетом 8:2 разгромила «Барселону» и одержала девятую подряд победу в нынешнем турнире.

Мюнхенцы вплотную подобрались к рекордной выигрышной серии в истории главного еврокубка. По десять раз кряду побеждали баварцы в 2013 году и мадридский «Реал» в 2014-2015 годах. (Кирилл Бурдаков)

Самые продолжительные серии побед в Лиге чемпионов:

Клуб

Годы

Победы

Мячи

Бавария

2013

10

28-3

Реал

2014-2015

10

27-3

Бавария

2019-2020

9

39-8

Барселона

2014-2015

9

23-4

Барселона

2002-2003

9

17-4

Боруссия Д

1996-1997

8

19-6

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Финал восьми




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