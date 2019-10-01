«Бавария» отгрузила семь голов в ворота «Тоттенхэма». Гнабри оформил покер

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм» принимал «Баварию». Гости одержали победу со счетом 7:2.

Первый гол в матче забил полузащитник «шпор» Хон Сын Мин. Однако затем мюнхенцы отправили в ворота соперника семя мячей. Покер сделал нападающий Серж Гнабри. Форвард Роберт Левандовски оформил дубль.

Лига чемпионов

Группа B

«Тоттенхэм Хотспур» (Англия) — «Бавария» (Германия) — 2:7 (1:2)

Голы: Сон Хын Мин, 12 (1:0). Киммих, 15 (1:1). Левандовски, 45 (1:2). Гнабри, 53 (1:3). Гнабри, 55 (1:4). Кейн, 61 — с пенальти (2:4). Гнабри, 83 (2:5). Левандовски, 87 (2:6). Гнабри, 88 (2:7).

«Тоттенхэм Хотспур» (Англия): Ллорис, Орье, Алдервейрелд, Фертонген, Роуз, Уинкс (Ламела, 81), Сиссоко, Ндомбеле (Эриксен, 64), Алли (Лукас Моура, 71), Сон Хын Мин, Кейн.

«Бавария» (Германия): Нойер, Павар, Зюле, Боатенг (Хави Мартинес, 72), Алаба (Тиагу Алькантара, 46), Киммих, Толиссо, Коутинью, Гнабри, Левандовски, Коман (Перишич, 71).

Предупреждения: Гнабри, 25. Ндомбеле, 43. Кейн, 47.

Судья: Тюрпен (Франция).

1 октября. Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».

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