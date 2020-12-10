Одемвингие считает, что «Локомотив» достойно показал себя в матче с «Баварией»

Бывший игрок «Локомотива» Питер Одемвингие прокомментировал поражение от «Баварии» (0:2) в заключительном матче группового турнира Лиги чемпионов. По мнению нигерийца, у красно-зеленых есть положительная динамика в еврокубках.

— Пропустили первый гол только на 60 минуте. «Локомотив» выступил достойно, тем более создавали моменты, — сказал Одемвингие «СЭ». — В первом матче уступили 1:2, сейчас снова хорошо себя показали. Показатели достойные, это говорит о том, что команда заслушивает выступлений в Лиге чемпионов.

Третий год «Локомотив» занимает последнее место в группе. Это сложный процесс, надо стучаться в дверь. Пока маловато сил у «Локомотива», но положительная динамика есть. Каждое участие в больших соревнованиях — это подготовка к следующему подобному турниру. На этом уровне ты становишься все лучше и лучше. Пора уже делать шаг вперед, добиваться лучших результатов в ЛЧ. Единственное, что может мешать — это постоянная перемена состава.

Если команда не играет в Лиге чемпионов так, как в своем чемпионате, то ничего не получится. Они начинают играть другим способом, а всегда нужно показывать свою игру и уже по ходу встречи что-то менять. На каждую игру надо выходить с надеждой, что даже большим клубам можно испортить вечер. Именно с таким менталитетом нужно выступать в еврокубках, чтобы занять хотя бы второе или третье место.

(Сергей Федоров)