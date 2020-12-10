Главный тренер «Локомотива» Марко Николич после поражения от «Баварии» в 6-м туре Лиги чемпионов подвел итоги выступления в группе еврокубка. По его мнению, красно-зеленые не провалились.

— Перед началом Лиги чемпионов нам вообще не давали шансов, — сказал Николич. — Первые четыре тура мы показывали себя хорошей командой. Дважды не проиграли «Атлетико», хорошо сыграли дома с «Баварией». На последние две игры все поменялось. Информация менялась каждую минуту. Надо было справляться с этим — менять состав, схемы. Все — в последний момент. 10 дней — неудачные в плане состава и результата. Но сегодня мы довольны тем, что много молодежи было на поле. Команда показывала хороший характер.

Нет побед в турнире? Мы могли забирать и три очка — были такие игры. Но надо разграничивать: первые четыре игры и две последние. Не считаю, что это провал.

(Наталья Юрина)