Бастиан Очипка: "Манчестер Сити" еще нужно доказать, что они сильнее "Шальке"

Защитник "Шальке" Бастиан Очипка - о матче с "Манчестер Сити" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

- "Сити" еще надо доказать, что они сильнее нас. Да, мы играем против очень сильного соперника, а потому надо искать свои шансы и стараться ими воспользоваться. Мы очень хотим порадовать своих поклонников, - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. - Восполнить преимущество "Манчестер Сити" в индивидуальном мастерстве мы можем только командной игрой. Один футболист тут ничего не решит. Мы знаем, каково играть против лучших футболистов мира. Ждем начала матча, к которому готовились достаточно продолжительное время.

Матч "Шальке" - "Манчестер Сити" состоится 20 февраля и начнется в 23.00 по московскому времени.

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