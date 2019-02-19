Бастиан Очипка: "Манчестер Сити" еще нужно доказать, что они сильнее "Шальке"

Защитник "Шальке" Бастиан Очипка - о матче с "Манчестер Сити" в 1/8 финала Лиги чемпионов.
- "Сити" еще надо доказать, что они сильнее нас. Да, мы играем против очень сильного соперника, а потому надо искать свои шансы и стараться ими воспользоваться. Мы очень хотим порадовать своих поклонников, - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. - Восполнить преимущество "Манчестер Сити" в индивидуальном мастерстве мы можем только командной игрой. Один футболист тут ничего не решит. Мы знаем, каково играть против лучших футболистов мира. Ждем начала матча, к которому готовились достаточно продолжительное время.
Матч "Шальке" - "Манчестер Сити" состоится 20 февраля и начнется в 23.00 по московскому времени.
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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2019/matches/round=2000981/match=2026845/index.html?iv=true