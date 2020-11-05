«Барселона» обыграла киевское «Динамо», «Ювентус» разгромил «Ференцварош»

«Барселона» в матче 3-го тура Лиги чемпионов обыграла киевское «Динамо» со счетом 2:1.

В составе каталонцев голы забили Лионель Месси, реализовавший пенальти, и Жерар Пике. Киевляне ответили точным ударом Виктора Цыганкова.

В другом матче группы G «Ювентус» разгромил «Ференцварош» со счетом 4:1 — у туринцев дубль оформил Альваро Мората, еще по голу на счету Пауло Дибалы и Лаши Двали, забивший в свои ворота.

После третьего тура «Барселона» с 9 очками возглавляет группу G, «Ювентус» с 6 очками на второй строчке, «Динамо» и «Ференцварош» набрали по одному очку и занимают третье и четвертое места.

Лига чемпионов

Группа G

«Барселона» (Испания) — «Динамо К» (Украина) — 2:1 (1:0)

Голы: Месси, 5 — с пенальти (1:0). Пике, 65 (2:0). Цыганков, 75 (2:1).

«Барселона»: тер Штеген, Пике, Жорди Альба, Дест, Пьянич (Сержи Роберто, 60), Бускетс (Лангле, 74), де Йонг, Месси, Гризманн (Дембеле, 60), Фати (Тринкан, 74), Педри (Аленья, 83).

«Динамо К» (Украина): Нещерет, Кендзера, Шабанов, Попов, Забарный, Буяльский (Леднев, 86), Андриевский, Цыганков, Шепелев, Родригеш (де Пена, 71), Супряга (Вербич, 71).

Предупреждение: Буяльский, 70.

Судья: Оливер (Англия).

4 ноября. Барселона. Стадион «Камп Ноу».

«Ференцварош» (Венгрия) — «Ювентус» (Италия) — 1:4 (0:1)

Голы: Мората, 7 (0:1). Мората, 60 (0:2). Дибала, 73 (0:3). Двали, 81 — в свои ворота (0:4). Боли, 90 (1:4).

«Ференцварош» (Венгрия): Дибус, Ловренчич, Блажич, Двали, Ботка (Хайстер, 68), Изаэл (Боли, 73), Харатин, Сомалиа, Шигер, Зубков (Узуни, 80), Нгуен (Мак, 74).

«Ювентус» (Италия): Щенсны, Кьеллини, Бонуччи, Данилу, Рэмси (Маккенни, 53), Рабьо, Артур (Бентанкур, 46), Криштиану Роналду, Куадрадо (Фработта, 76), Мората (Дибала, 67), Кьеза (Бернардески, 76).

Предупреждение: Ботка, 19.

Судья: Гринфельд (Израиль).

4 ноября. Будапешт. Стадион «Пушкаш Арена».