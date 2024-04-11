Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 01:03

«Барселона» не проигрывает с того момента, как Хави объявил об уходе

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Хави.
Фото Reuters

«Барселона» выиграла у «ПСЖ» (3:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Каталонская команда не знает пораженией с конца января.

Последнее поражение у каталонцев было 27 января, когда «Барселона» проиграла «Вильярреалу» (3:5) в чемпионате Испании. После той встречи главный тренер команды Хави объявил об уходе из клуба по окончании сезона. С тех пор было одержано 9 побед и 3 встречи завершились вничью.

Ответная игра пройдет в Барселоне через неделю, 16 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Антуан Гризманн, Килиан Мбаппе, Ламин Ямаль. «Барселона» обыграла «ПСЖ» в Париже, «Атлетико» победил «Боруссию». Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Читайте также
Академия «Барселоны» «Ла Масия» считается одной из лучших в мире
В «Барселоне» пытаются убедить Хави остаться в команде
Мать живших в подвале Санкт-Петербурга детей экстренно вернулась в город
13 лет после ужаса. «Локомотив» впервые вышел в финал Кубка Гагарина после гибели всей команды
Суд арестовал мужчину, убившего знакомого и залившего ему в рот монтажную пену
В ДНР сообщили о закрытии ВФУ выезда из Часова Яра для мирных граждан
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов: жеребьевка 1/4 финала — пары и матчи
Игрок «Барселоны» Рафинья прокомментировал свой дубль в ворота «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов
Автор победного гола Кристенсен пропустит ответный матч с «ПСЖ»
Лига чемпионов, что ты творишь?! В Париже — третий матч-шедевр за два дня, а победила «Барса»
«ПСЖ» впервые проиграл с ноября 2023 года
«Боруссию» зря считали аутсайдером! «Атлетико» рано поверил в победу, а чудо-сейв вратаря оставил Дортмунд в игре
Гризманна признали лучшим игроком матча «Атлетико» — «Боруссия»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«ПСЖ» впервые проиграл с ноября 2023 года

Автор победного гола Кристенсен пропустит ответный матч с «ПСЖ»
Новости
RSS RSS
Все новости