«Барселона» не проигрывает с того момента, как Хави объявил об уходе

«Барселона» выиграла у «ПСЖ» (3:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Каталонская команда не знает пораженией с конца января.

Последнее поражение у каталонцев было 27 января, когда «Барселона» проиграла «Вильярреалу» (3:5) в чемпионате Испании. После той встречи главный тренер команды Хави объявил об уходе из клуба по окончании сезона. С тех пор было одержано 9 побед и 3 встречи завершились вничью.

Ответная игра пройдет в Барселоне через неделю, 16 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени.