«Барселона» — «Наполи»: стартовые составы команд
20:50
В рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» сыграет с «Наполи». Стали известны стартовые составы команд.
В первой встрече соперники сыграли вничью — 1:1.
«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике, Ленгле, Альба, Серхи Роберто, Ракитич, де Йонг, Месси, Гризманн, Луис Суарес.
«Наполи»: Оспина, Руи, Кулибали, Манолас, Ди Лоренцо, Зелиньски, Демме, Фабиан Руис, Кальехон, Инсинье, Мертенс.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала
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