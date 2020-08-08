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«Барселона» — «Наполи»: стартовые составы команд

20:50
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В рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» сыграет с «Наполи». Стали известны стартовые составы команд.

В первой встрече соперники сыграли вничью — 1:1.

«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике, Ленгле, Альба, Серхи Роберто, Ракитич, де Йонг, Месси, Гризманн, Луис Суарес.

«Наполи»: Оспина, Руи, Кулибали, Манолас, Ди Лоренцо, Зелиньски, Демме, Фабиан Руис, Кальехон, Инсинье, Мертенс.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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