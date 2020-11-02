Матч группового турнира Лиги чемпионов «Барселона» — «Динамо» Киев находится под угрозой срыва, сообщает Football Espana. Как стало известно ранее, в киевском клубе диагностирована вспышка заражения коронавирусом. Сразу девять футболистов основы сдали положительные тесты, а также ассистент главного тренера Эмил Карас и четырех членов персонала. Кроме того, из-за дисквалификации встречу пропустит капитан команды Сергей Сидорчук.

«Динамо» заявило на игру с «Барсой» только 13 футболистов из списка A. По правилам УЕФА это минимальное количество игроков списка, которое можно заявить, чтобы игра состоялась.

Таким образом, если еще один киевлянин сдаст положительный тест, то игра может быть перенесена.

Игра «Барселона» — «Динамо» должна состояться 4 ноября, начало — в 23.00 по московскому времени.