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Сегодня, 16:35

Анчелотти ответил, использовал ли он знания Беллингема о «Боруссии» перед финалом Лиги чемпионов

Алина Савинова
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что не спрашивал у полузащитника Джуда Беллингема дополнительную информацию насчет дортмундской «Боруссии», за которую ранее выступал футболист.

«Вовсе нет. Конечно, он бывший игрок «Боруссии», но нет необходимости задавать слишком много вопросов о его бывшем клубе, потому что и так есть много информации. Мы видели их игры и хорошо изучили наших соперников», — сказал Анчелотти на пресс-конференции.

В субботу, 1 июня, «Реал» и «Боруссия» встретятся в финале Лиги чемпионов. Матч пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия) и начнется в 22.00 по московскому времени.

Беллингем выступал за клуб из Дортмунда с 2020 по 2023 год, после чего перешел в «Реал». В этом сезоне 20-летний англичанин провел 41 матч за мадридский клуб, в которых забил 23 гола и сделал 12 результативных передач.

Джуд Беллингем
Карло Анчелотти
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
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